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لهذا السبب.. ميرهان حسين تتعرض لهجوم حاد من متابعيها

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:17 ص
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ميرهان حسين
ميرهان حسين
هبة أحمد
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دخلت الفنانة ميريهان حسين، في مشادات كلامية بينها وبين متابعيها بسبب سورة النساء، وذلك بعدما قامت بتهنئة السيدات والفتيات أمس باليوم العالمي للمرأة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت ميريهان صورة لها، وعلقت على الصورة قائلة:" كفاية إن في سورة في القرآن الكريم اسمها سورة النساء،كل سنة وكل النساء بألف خير".

ليعلق أحد متابعيها قائلًا :" انتي عمرك مسكتي مصحف يا حب"، لترد عليه ميريهان قائلة:"وانت مالك"، ولم يقف النقاش عند ذلك الحد، بل كتب لها متابع آخر تعليقًا قال فيه، وحضرتك تعرفى عنها حاجه بقى"، لترد عليه قائلة:" على أساس أنك ربنا بتسألني ؟".

وفي سياق آخر، يعرض للفنانة ميريهان حسين حاليًا على قناة ON E مسلسل "ختم النمر"، وهو وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسني،عفاف شعيب، جميل برسوم،نسرين طافش،أمير صلاح الدين،تامر شلتوت،ميرهان حسين،رشدي الشامي،إسلام جمال، حنان سليمان،وفاء سالم،وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي.
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