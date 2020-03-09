الرجاء المغربي يكشف الموقف النهائي لحضور الجماهير أمام الزمالك

أكد سعيد الوهبي المتحدث الرسمي للرجاء المغربي، أن حضور جماهير لمؤازرة الفريق أمام الزمالك في نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا عير واضحة حتى الآن.









وقال الوهبي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "تقدمنا بشكوى للاتحاد الإفريقي ضد مازيمبي بعد أن تعرض اللاعبين والطاقم الإداري للاعتداء، من جانب جماهير المضيف لعدم توفير الحماية الكافية للاعبين".





وعن موقف الجماهير من حضور لقاء الزمالك، قال وهبي "حتى هذه اللحظة يوجد قرار سيادي بإقامة المباريات بدون جمهور كما حدث في لقاء نهضة بركان أمام المصري، وسنتابع الأمور حتى موعد لقاء الزمالك".





وأضاف "لا أعلم حقيقة وجود بند يمنع اللاعب من المشاركة من عدمه في اللقاء".





وواصل "مواجهة الزمالك في الدور نصف النهائي أصفها بأنها كلاسيكو العرب، وسوف تنتظرها وتترقبها الجماهير العربية بشكل كبير، في ظل الشعبية الكبيرة للفريقين".



