Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرجاء المغربي يكشف الموقف النهائي لحضور الجماهير أمام الزمالك

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:14 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد سعيد الوهبي المتحدث الرسمي للرجاء المغربي، أن حضور جماهير لمؤازرة الفريق أمام الزمالك في نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا عير واضحة حتى الآن.


وقال الوهبي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "تقدمنا بشكوى للاتحاد الإفريقي ضد مازيمبي بعد أن تعرض اللاعبين والطاقم الإداري للاعتداء، من جانب جماهير المضيف لعدم توفير الحماية الكافية للاعبين".

وعن موقف الجماهير من حضور لقاء الزمالك، قال وهبي "حتى هذه اللحظة يوجد قرار سيادي بإقامة المباريات بدون جمهور كما حدث في لقاء نهضة بركان أمام المصري، وسنتابع الأمور حتى موعد لقاء الزمالك".

وأضاف "لا أعلم حقيقة وجود بند يمنع اللاعب من المشاركة من عدمه في اللقاء".

وواصل "مواجهة الزمالك في الدور نصف النهائي أصفها بأنها كلاسيكو العرب، وسوف تنتظرها وتترقبها الجماهير العربية بشكل كبير، في ظل الشعبية الكبيرة للفريقين".

وتحدث عن لقاء الإسماعيلي في البطولة العربية، قائلا "الرجاء يسعى بقوة لحصد لقب البطولة العربية، كما نسعى لرد كرم الضيافة والاستقبال للإسماعيلي بعد الحفاوة التي وجدناها في الذهاب".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أمير الكويت يتسلم رسالة السيسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أسامة نبيه: مشاركة هذا الثنائي في صفوف الزمالك أصبح ضرورى

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء السوداني يتعرض لمحاولة اغتيال في الخرطوم

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 4 ساعات

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

تصريح مثير من زيدان بعد الخسارة امام ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يكافئ لاعبي الأهلي عقب تخطي صن داونز

منذ أقل من ساعة

برشلونة يستعيد نجم الوسط ضد نابولي

منذ 38 دقيقة

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ ساعة و 18 دقيقة

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

07:00 ص

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

09:57 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status