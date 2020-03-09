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بالدولار.. تعرف على مكافأة لاعبي الأهلي عقب عبور صن داونز

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:14 ص
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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صرف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم عقب العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي قرار لجنة الكرة بقيادة سيد عبدالحفيظ، صرف مكافأة إجادة لجميع اللاعبين عقب ظهورهم بمستوى مميز خلال مباراة صن داونز، في جنوب إفريقيا، وحسم بطاقة الصعود.

ومنحت إدارة الكرة، كل لاعب مبلغ 200 دولار خارج المكافآت المتفق عليها داخل اللائحة، والتي ستبلغ قيمتها 16 ألف جنيه.

ويرغب مجلس الإدارة، في حث اللاعبين بالمكافآت من أجل الاستمرار في تحقيق النتائج المميزة، والمنافسة على اللقب القاري.

ونجح الأهلي في خطف بطاقة التأهل لدور النصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على صن داونز، بنتيجة 3-1 بمجموع لقائي الذهاب والعودة، لحساب دور الثمانية.
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