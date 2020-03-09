فيسبوك تحظر إعلانات أقنعة الوجه الطبية مؤقتًا لمنع استغلال فيروس كورونا

أفادت قناة CNBC قيام شركة فيسبوك Facebook بحظر الإعلانات والقوائم التجارية الخاصة بأقنعة الوجه الطبية مؤقتًا وسط قلق متزايد بشأن الاستغلال المرتبط بفيروس كورونا.





وقال Rob Leathern مدير إدارة المنتجات في فيسبوك: "نحن نراقب COVID19 عن كثب وسنقوم بإجراء التحديثات اللازمة لسياساتنا إذا رأينا أشخاصًا يحاولون استغلال هذه الحالة الطارئة للصحة العامة"، "سنبدأ تطبيق هذا التغيير في الأيام المقبلة."





وأوضحت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء الماضي، إن الناس يشترون أقنعة الوجه وغيرها من المعدات مما يؤدي إلى نقص المعدات الواقية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، مما يعرض الأرواح للخطر من فيروس كورونا الجديد والأمراض المعدية الأخرى."





وأعلن Facebook في وقت سابق عن فرض حظر على الإعلانات الخاصة بالمنتجات الطبية التي تشير بشكل خاطئ إلى وجود عنصر محدود العرض، وأي منتج يروج لـ "علاجات" أو طرق وقائية مزيفة لـ COVID-19.





وأكد آدم موسيري، رئيس Instagram، أن المجموعات والصفحات المرتبطة بفيروس كورونا سيتم حظرها من الخوارزمية، تنطبق القواعد على Instagram أيضًا، قالئلًا: "إن الإمدادات قصيرة، والأسعار مرتفعة، ونحن ضد الأشخاص الذين يستغلون هذه الحالة الطارئة للصحة العامة".







