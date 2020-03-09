الأرصاد: مقبلون على موجة من عدم الاستقرار نعلن تفاصيلها غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعة اليوم بنحو 7 درجات، حيث ستسجل 30 درجة على القاهرة.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن ارتفاع الحرارة اليوم مؤقت، وسيكون هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اعتبارا من الغد بنحو 8 درجات، حيث ستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.



