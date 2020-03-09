Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد: مقبلون على موجة من عدم الاستقرار نعلن تفاصيلها غدا

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:13 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعة اليوم بنحو 7 درجات، حيث ستسجل 30 درجة على القاهرة.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن ارتفاع الحرارة اليوم مؤقت، وسيكون هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اعتبارا من الغد بنحو 8 درجات، حيث ستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن اليوم هناك نشاطا للرياح مثير الأتربة، لافتة إلى أننا نشهد فترة تقلبات جوية، منوهة بأن نهاية الأسبوع سيكون هناك حالة تقلبات جوية شديدة وسيتم الإعلان عنها بالتفصيل غدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ ساعة و 18 دقيقة

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يكافئ لاعبي الأهلي عقب تخطي صن داونز

منذ أقل من ساعة

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أمير الكويت يتسلم رسالة السيسي

منذ أقل من ساعتين

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يستعيد نجم الوسط ضد نابولي

منذ 38 دقيقة

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أسامة نبيه: مشاركة هذا الثنائي في صفوف الزمالك أصبح ضرورى

منذ أقل من ساعة

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء السوداني يتعرض لمحاولة اغتيال في الخرطوم

منذ ساعة و نصف

تصريح مثير من زيدان بعد الخسارة امام ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة مؤقت.. لا تنخدعوا

الأرصاد: درجة الحرارة ستعود إلى طبيعتها الثلاثاء المقبل

احذروا.. حالة اضطراب كاملة في الطقس غدًا

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الطقس

الاستشعار عن بعد: "لا تنخدعوا بطلوع الشمس" (فيديو)

الاستشعار عن بعد: أمطار بالقاهرة.. ورمال وأتربة الثلاثاء (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

07:00 ص

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

09:57 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status