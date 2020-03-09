طريقة تحضير سلطة البطاطس والتفاح

المقادير

- خس : كوب (أوراق متنوعة)

- البطاطا : 3 حبات (مسلوقة)

- الكرفس : عود

- الليمون : 1 حبة

- التفاح : 3 حبات

- الجوز : ربع كوب (مفروم خشناً)

- الجبنة الزرقاء : 125 غراماً (مفتتة)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الخل : ملعقة كبيرة





طريقة التحضير

1. تُغسل أوراق الخس وتُجفّف وتُفتّت وتوضع في وعاء سلطة كبير. تُقطّع البطاطا المسلوقة وعود الكرفس إلى مكعّبات و توزّع فوق أوراق الخس.





2. تُبرش الليمونة ويُحتفظ ببرشها جانباً. تُعصر الليمونة. مباشرة قبل تقديم السلطة، تُقطّع التفّاحات إلى أرباع ثم تُفرم خشناً وتُخلط في وعاء منفصل مع عصير الليمون. يُخلط التفّاح جيداً مع عصير الليمون ليغلّفه تماماً. تُرفع قطع التفاح بواسطة ملعقة ذات ثقوب وتوزّع فوق السلطة، ثم يوّزع الجوز المفروم.





3. تُخلط الجبنة الزرقاء المفتّتة مع السلطة. يُخفق زيت الزيتون مع الخل جيداً ويُسكب الخليط فوق السلطة. تُحرّك السلطة برفق وتُقدّم.