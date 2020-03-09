برشلونة يستعيد نجم الوسط ضد نابولي

ينوي نادي برشلونة استعادة نجمه خلال مباراة نابولي الإيطالي يوم 18 من شهر مارس الجاري في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة "سبورت" أن البرازيلي آرثر ميلو نجم وسط برشلونة يستجيب بشكل جيد للعلاج وهناك آمال في علاجه من إصابة الكاحل الأيمن للمشاركة في لقاء نابولي

وتابعت الصحيفة، أن آرثر لن يكون متاحًا لمدربه كيكي سيتين، في مباراة ريال مايوركا المقبلة، إلا أنه سيكون متاحًا لمباراة نابولي.