برشلونة يمنع لاعبه من البرازيل

يسابق نادي برشلونة الزمن لاستعادة نجمه آرثر ميلو لاعب الفريق قبل المباراة الصعبة أمام نظيره نابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





كشفت صحيفة "سبورت"، فإن البرازيلي آرثر ميلو نجم وسط برشلونة، يستجيب بشكل جيد للعلاج، مشيرة إلى أن جهاز برشلونة يشعر بالتفاؤل حول تواجد اللاعب في مباراة نابولي.





وتعرض آرثر ميلو للإصابة في الكاحل الأيمن، خلال تدريبات البارسا يوم الخميس الماضي، استبعد على إثرها عن مباراة ريال سوسييداد، التي أقيمت السبت الماضي في الليجا.





وتابعت الصحيفة، أن آرثر لن يكون متاحًا لمدربه كيكي سيتين، في مباراة ريال مايوركا المقبلة، إلا أنه سيكون متاحًا لمباراة نابولي.





ونوهت أن برشلونة يعمل على منع اختيار آرثر ضمن قائمة المنتخب البرازيلي الذي يستعد لمواجهة بوليفيا وبيرو نهاية الشهر الجاري، من أجل الحصول على قسط أكبر من الراحة.



