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الخميس.. جامعة عين شمس تستقبل أعضاء الاتحاد المصري للأيكيدو

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:04 ص
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الجامعة
الجامعة
أية حمروشي
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تستضيف إدارة التربية العسكرية، بجامعة عين شمس، أعضاء رئاسة الاتحاد المصري للأيكيدو، تحت رعاية ا.د محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح الخميس المقبل.

ويأتي ذلك لإجراء اختبار لطلبة دورة التربية العسكرية الحالية، ومنحهم الحزام الأصفر في اللعبة.

وتعتبر لعبة الأيكيدو، أحد فنون الدفاع عن النفس، وهو فن من الفنون القتالية الحديثة التي نشأت في القرن العشرين على يد المعلم موريهاي أويشيبا، في بدايات القرن العشرين.

و"الآيكيدو" كلمة يابانية مكونة من 3 أجزاء وهي، "آي Ai" تعني الانسحام أو التوافق، "كي ki" وتعني الطاقة الكامنة والتي من الصعب استحضارها والتي تصدر بتلقائية الإنسان العادي،"دو Do" وهي تعني طريقة اللعب التي يقوم بها.

وتعتمد اللعبة على الدفاع عن النفس والتخلص من الخصم بأقل طاقة ووقت ممكن، حيث يكون اللاعب في غاية التوازن والهدوء، وهي تعتمد على نقاط الضعف الموجودة بالخصم.

وتعتبر لعبة "الآيكيدو" من الألعاب غير المنتشرة في الوطن العربي بصفة خاصة، ولكن تحتل مصر بشكل خاص بلاعبيها مراكز متقدمة عالميا، وتعتبر من أكثر الألعاب التي تصل بممارسها إلى أعلى مستوى من النقاء الذهني.

وتنمي اللعبة لدى لاعبيها العديد من الصفات والمزايا وهي: الثقة بالنفس، وحسن استخدام الحواس، صفاء العقل، تحسين عمل الدورة الدموية والتنفسية، سلامة المفاصل والعضلات، ثقة الفرد في قدراته الجسدية والعقلية، التناسق العضلي العصبي.

وهي اللعبة المعتمدة لدى الكليات والمعاهد العسكرية حاليا ويتم تدريب طلبة هذه الكليات والمعاهد عليها
كما أنها انسب لعبة قتالية يمكن للسيدات ممارستها نظرا لكونها لا تعتمد على العنف أو إيذاء الخصم.
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الكلمات المفتاحية

جامعة عين شمس التربية العسكرية الأيكيدو اتحاد

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