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تعليم الإسماعيلية يحتفل بيوم الشهيد

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:01 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
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احتفلت مدرسة السلام الرسمية لغات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية بيوم الشهيد، وذلك بحضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، ومحمد عبد الكريم مدير إدارة شمال الإسماعيلية.

حضر الاحتفالية أيضا الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية.

حضر خلف ومرافقوه طابور الصباح، حيث قدم الطلاب إذاعة مدرسية حول الشهيد الراحل عبد المنعم رياض والذي استشهد علي ضفة قناة السويس في أثناء حرب الاستنزاف مع العدو الإسرائيلي قبل أن يحقق المصريون انتصار أكتوبر المجيد 1973 وتنوعت الفقرات ما بين أغنيات وطنية وكلمات إلي جانب عروض فنية.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي أن مصر تحتفل يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد وهو اليوم الذى يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن ويأتى الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

كما وجه مدير المديرية المعلمين، أن يعلموا أبناءنا قيمة التضحية كى يستطيعوا حمل الأمانة والرسالة جيل وراء جيل لتحيا مصر ويعرفوا قيمة من ضحوا بأرواحهم من أجل أن يبقى هذا الوطن.

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الكلمات المفتاحية

يوم الشهيد عبدالمنعم رياض تعليم الاسماعيلية الشهيد

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