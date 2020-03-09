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20 لاعب فى قائمة المنصورة لمباراة بيلا

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:59 ص
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بوابة الفجر
زياد مأمون
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إختار الجهاز الفني للمنصورة، بقيادة ياسر عبد الواحد، 20 لاعباً، استعداداً لمواجهة فريق بيلا، في الثالثة من عصر الثلاثاء، بالجولة السابعة عشر، لدوري القسم الثاني.

وشملت القائمة كلاً من، عاطف نصحي، فتحي سلامة، عصام نصار، وائل السعدني، حازم هاني، عبد الرحمن حسان، محمد نجاتي، أحمد عبد العال، إسلام مرزوق، مؤمن فكري، إسلام حمدينو، إسلام فايز، عبد السميع إبراهيم، محمد عادل تيجانا محروس بومبه، محمد توكل، أحمد هريسة، وليد عطية، حسام جلال، محمد رضا.

يخوض فريق المنصورة المباراة، برصيد 27 نقطة، في المركز الرابع، بينما يحتل بيلا المركز الأخير، برصيد 5 نقاط.

وشهدت الجولة السابقة، تعادل المنصورة مع دكرنس بهدف لكل منهما، وخسارة هزيمة بيلا من بلدية المحلة برباعية دون مقابل، وحقق فريق المنصورة الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.
ترتيب المجموعة الثالثة
1- دمنهور 33 نقطة
2- فاركو 31 نقطة
3- غزل المحلة 29 نقطة
4- المنصورة 27 نقطة
5- الرجاء 26 نقطة
6- دكرنس 25 نقطة
7- أبو قير 23 نقطة
8- البلدية 22 نقطة
9- الحمام 17 نقطة
10- الأوليمبى 16 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط

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