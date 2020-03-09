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تقنية الفيديو تمنع ظهور الحكام الأجانب في القمة

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:59 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
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نجح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في تطبيق تقنية الفيديو داخل مباريات الدوري المصري الممتاز، وشهدت الظهور خلال مباراة إنبي وطلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، على عدم الاستعانة بحكام أجانب خلال مباريات الأهلي والزمالك، بالقمة المصرية في البطولات التي تنظمها الجبلاية.

وقررت لجنة الحكام، تعين طاقم فيديو أجنبي فقط على تقنية "الڤار"، على أن يدير اللقاء تحكيم مصري من داخل أرضية الملعب.

وجرت العادة باختيار طاقم حكام أجنبي كامل لمباريات القمة على مدار السنوات الماضية، إلا أن ظهور تقنية الفيديو جعل الجبلاية تعمل على إعادة التحكيم المصري لمباريات القمة.
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