ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2020 حصان رابح

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، ويشهد الماراثون الرمضاني هذا العام ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف في الكثير من الأعمال،وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" هؤلاء النجوم.



كان لمسلسل"نساء من ذهب" نصيب كبير في ضيوف الشرف المشاركين فيه، حيث يشارك فيه الفنان أحمد السقا، نانسى عجرم،أحمد فهمي، روجينا،مايان السيد، بيومي فؤاد، سليمان عيد،صبري فواز،مصطفى أبو سريع،بدرية طلبة،هنادي مهنى، خالد أنور.



والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي،ويشهد عودة نادية الجندى ونبيلة عبيد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، والمسلسل سيناريو و حوار أمين جمال،إبراهيم محسن،أحمد أبوزيد توفيق، إخراج وائل إحسان.



"الاختيار"



يعتمد مسلسل "الاختيار" على عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام الذي يجسد دور ضابط برتبة نقيب،ومعتز هشام الذي يجسد دور الإرهابي هشام عشماوي في مرحلة الطفولة، وصلاح عبد الله، وإياد نصار، وآسر ياسين، محمد رجب، كريم محمود عبد العزيز.



والمسلسل يتناول حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة، الذى استشهد فى أحد كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية عام ٢٠١٧، أثناء التصدى لهجوم إرهابي في سيناء، ويظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل، والمسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أشرف مصلحي، ومن تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.



"فلانتينو"



يظهر به عدد كبير من ضيوف الشرف الذين تنوعوا بين لاعبي كرة القدم مثل لاعب الأهلي "سعد سمير"، الذي جاء ترشيحه من المخرج رامي إمام،كما يظهر أيضًا نجوم مسرح مصر محمد أنور، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، علي ربيع، والمسلسل بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، محمد الكيلاني، رانيا محمود ياسين، طارق الإيباري، داليا البحيري، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.





والمسلسل تدور أحداثه حول رجا أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى "نور عبد المجيد"، الشهير ب "فلانتينو" ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة.



"الفتوة"



استعان صناع مسلسل "الفتوة" بالفنان فتحي عبد الوهاب الذى يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، والمسلسل بطولة ياسر جلال،مي عمر،رياض الخولي،نجلاء بدر،مجدي فكري،مها نصار،أحمد صلاح حسنى ، عهدي صادق،والمسلسل من تأليف هانب سرحان،إنتاج سينرجي.



وتدور أحداثه فى زمن الفتوات قبل ١٠٠ عام بحي الجمالية.





"القاهرة كابول"



بينما يظهر الفنان أحمد رزق في أول حلقتين، ويشارك فى بطولة المسلسل طارق لطفي، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، خالد الصاوي، خالد كمال، نور محمود،والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي.



"وصل أمانة"



كما استعان صناع مسلسل" وصل أمانة" بلاعب كرة السلة حمد فتحي، والمسلسل بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر،هالة فاخر، تأليف فاروق هاشم، وإخراج معتز التوني.





"حكايات بنات 4"



تشارك الفنانة ندى موسى كضيفة شرف خلال أحداث المسلسل، وهو بطولة هاجر أحمد، هند عبد الحليم،أسماء جلال، إخراج مصطفى أبو سيف.



"النهاية"



يشارك شريف منير، محمد محمود عبد في مسلسل "النهاية" كضيوف شرف، والمسلسل بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل،ناهد السباعي،سهر الصايغ، محمد لطفي، أحمد وفيق، محمود الليثي، ومن إخراج ياسر سامي.



وتدور الأحداث حول مهندس يسعى للتصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50عامًا من الآن، ولكن يتغير كل شء عندما يقابل إنسانًا آليًا.