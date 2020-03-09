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استمرار حبس عصابة الصف في واقعة تزوير العملات والمستندات

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:53 ص
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متهم
متهم
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة، جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، استمرار حبس عاطلين؛ لتزويرهما للعملات الورقية والمستندات الرسمية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بمنطقة الصف.

وتبين من خلال تحقيقات النيابة، ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد إقدام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، ومطلوب التنفيذ عليهما في العديد من الأحكام القضائية، مقيمان بناحية عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الصف، بزوير عملات ورقية ومستندات رسمية.

وتم التأكد من المعلومات الواردة وتبين صحتها.

وأضافت تحقيقات النيابة أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهدافهما وضبطهما حال ترددهما على أحد المقاهي بمنطقة سكنهما.

وعثر بحوزتهما على 950 جنيهاا "أوراق نقدية مُقلدة"، كما تم ضبط جهاز كمبيوتر بمشتملاته، طباعة ألوان، جهاز إسكانر، رزمة ورق أبيض، 2 شهادة ميلاد خالية البيانات مُعدة للتزوير، 20 ورقة مالية فئة 20 دولارًا مُقلدة، بمحل سكنهما.

وبمواجهتهما اعترفا بتزوير الأوراق المالية والمحررات الرسمية باستخدام الأجهزة والمعدات المضبوطة بحوزتهما استعدادًا لترويجها على عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة.
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الكلمات المفتاحية

نيابة قضية حوادث حبس جريمة تزوير استمرار حبس عاطلين

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