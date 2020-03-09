Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم بايرن ميونخ يبدي غضبه من الجلوس إحتياطياً

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:17 ص
Advertisements
ليون جرويتسكا
ليون جرويتسكا
عبد القادر عرابي
Advertisements
أبدى نجم الوسط الألماني "ليون جرويتسكا" نجم خط وسط فريق بايرن ميونخ الألماني امتعاضه من التواجد بصفة دائمة على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ خلال المواجهات الأخيرة.

واستطاع جرويتسكا تسجيل هدف فريقه الثاني، خلال فوز الفريق البافاري بالأمس على فريق أوجسبورج الألماني بثنائية دون رد، في الجولة 25 من الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا.

وصرح اللاعب عقب المباراة: "بالتأكيد لست سعيداً بوضعيتي الحالية مع الفريق".

وأضاف: "هذا شئ صعب، أنا بكامل الجاهزية الآن، أعتقد أنني بأفضل حالة لي مع الفريق منذ إلتحاقي بالبايرن".

وواصل: "بكل أمانة ووضوح أنا غير سعيد لعدم البدء بالمباريات مع بايرن ميونخ".

ودخل جرويتسكا بدلاً من المهاجم الشاب جوشوا زيركيزي في الدقيقة 20، واستطاع تسجيل الهدف الثاني في شباك أوجسبورج.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب أندية البوندزليجا برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند و5 عن لايبزج.
Advertisements

أخبار تهمك

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رد قوي من لجنة الحكام السعودية على بيان النصر

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء السوداني يتعرض لمحاولة اغتيال في الخرطوم

منذ 19 دقيقة

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل..أحمد بلال يهاجم نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أمير الكويت يتسلم رسالة السيسي

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصريح مثير من زيدان بعد الخسارة امام ريال بيتيس

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

09:57 ص

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

07:00 ص

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

08:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status