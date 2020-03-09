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التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:18 ص
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عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك
وكالات
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ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء السواني عبد الله حمدوك، تعرض لمحاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.

 

وقال شهود عيان، إن انفجارا استهدف موكب حمدوك المكون من سيارتين، في منطقة "كبري كوبري" شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، وإصابة أحد الأشخاص بجروح طفيفة.

 

وكتب منى عبد الله زوجة حمدوك تغريدة على موقع"تويتر"، قالت فيها إن "حمدوك بخير ولم يصب".

 

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