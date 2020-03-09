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كاتي بيري ترغب في إنجاب "طفلة"
الإثنين 09/مارس/2020 - 10:14 ص
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وكالات
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أعلنت النجمة الأمريكية كاتي بيري عن رغبتها في أن يكون طفلها الأول الحامل به حالياً بنتا وليس صبيا.
وكشفت بيري، خلال غنائها في حفل ختام كأس العالم للكريكيت للسيدات في ملبورن بأستراليا، الأحد، أنها تتمنى أن تنجب طفلة، بحسب "ذا دايلي مايل" البريطانية.
وبدت بيري في غاية الأناقة والجمال خلال الحفل وسط تفاعل الجمهور مع أغنياتها التي أشعلت حماستهم.
يشار إلى أن بيري كشفت، الأربعاء الماضي، عن حملها بطفلها الأول، عبر حضنها لبطنها، في فيديو كليب أغنيتها الجديدة Never Worn White.
وأكدت عبر حسابها على إنستجرام أنها حامل بطفلها الأول من شريك حياتها أورلاندو بلوم، وكيف أنها ستكون منشغلة للغاية خلال الأشهر المقبلة مع طفل وأعمال غنائية على الطريق.
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