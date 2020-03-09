الهند تؤكد حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لطفل

أعلنت السلطات فيالهند حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لطفل، حيث قام الأطباء في ولاية كيرالا الهندية بتشخيص الفيروس لدى طفل عمره ثلاث سنوات، كان قد عاد مؤخرًا من إيطاليا مع أسرته، حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الاثنين.





ووفقًا لوسيلة الإعلام، تم فحص الأسرة في المطار فور وصولهم. اكتشف الماسح الحراري وجود ارتفاع في درجة الحرارة لدى الصبي، وبعد ذلك تم وضعه هو وأقاربه في الحجر الصحي، حيث ثبتت إصابة الطفل في النهاية بفيروس كورونا COVID-19، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وحسب الشبكة الهندية، تم اكتشاف حالة أخرى من فيروس كورونا في إقليم جامو وكشمير الشمالي الشرقي، حيث أُصيبت امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا بالفيروس، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الهند إلى 41 حالة.



