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إصابة مطربة شهيرة بعد سقوطها على خشبة المسرح

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:01 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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 ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن مغنية روسية من إقليم كراسنودار، أنستاسيا فيشنيوفسكايا، سقطت عن المسرح خلال العرض وكسرت قدمها.

ووقع الحادث في حفل استقبال المحافظ، عندما اقتربت الفنانة من حافة المسرح. حيث لم تتمكن الفتاة في مرحلة ما من الحفاظ على توازنها وسقطت إلى الأوركسترا.

ويظهر على مقطع الفيديو والمغنية تسقط على مسافة عدة أمتار ورغم أنها قد تلقت كسر في القدم فإنها تابعت الغناء حتى النهاية، حسب ما نقلته قناة "360".

وتم نقل الفنانة إلى المشفى بعد الأداء وهي قد خضعت لعملية جراحية.

في وقت سابق، تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط مؤلم للفنانة السورية ميادة الحناوي، خلال إحيائها حفل على المسرح الصيفي في صفاقس جنوبي تونس.

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