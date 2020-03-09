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الصحة الكويتية: عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 65 حالة

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:03 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 65 حالة، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.  

                                     

وأشارت الصحة الكويتية، إلى أن جميع المصابين في حالة مستقرة، وأن متابعة مستمرة تجري لجميع الحالات الخاضعة للحجر.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء حالة واحدة، مع وجود 3 حالات في العناية المركزة بينها حالة حرجة.

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