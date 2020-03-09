Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. أمير الكويت يتسلم رسالة السيسي

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:00 ص
Advertisements
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
Advertisements
استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صاحب السمو، وقام بتسليم رسالة من الرئيس بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.

وأعرب شكري عن تقدير مصر لموقف الكويت خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية والذي دعمت خلاله صدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة. 

كما أعرب وزير الخارجية أيضًا عن تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبًا لمواقف أمير ودولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح حافظ أن الشيخ صباح الأحمد أعرب عن وقوف الكويت مع مصر في كل ما يصون المصالح المصرية ويحفظ حقوقها وأمنها المائي، بما في ذلك دعم بلاده لمصر في ملف سد النهضة، كما طلب نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مُثمنًا على التنسيق والتشاور القائم بين البلدين على كافة المستويات، وبما يعكس أواصر العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملف سد النهضه سد النهضه سامح شكري الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت يتسلم رسالة السيسي أمير الكويت

أخبار تهمك

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أمير الكويت يتسلم رسالة السيسي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مثير من زيدان بعد الخسارة امام ريال بيتيس

منذ ساعة الا ربع

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رد قوي من لجنة الحكام السعودية على بيان النصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..أحمد بلال يهاجم نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

منذ أقل من نصف ساعة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ ساعتين

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

رسالة عاجلة من أمير الكويت إلى السيسي

رسالة من الرئيس اللبناني إلى "السيسي": نتمنى لكم دوام الرخاء والاستقرار

صباح الأحمد مع السيسي: لمصر مكانة خاصة لدى الشعب الكويتي

شُكري يُجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء اللبناني حول آخر مُستجدات الوضع في لبنان

الزنط: زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت هامة للغاية

دبلوماسي سابق يكشف عن نتائج زيارة "السيسي" للكويت (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

07:00 ص

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

09:57 ص

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

08:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status