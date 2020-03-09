بعد تسريب فيديو أردوغان.. باحث: بات منبوذا

قال محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن التركي، إن واقعة تجاهل الرئيس الروسي بوتين لأردوغان، تؤكد أن أردوغان لم يعد له تواجد دولي، والجميع بات بنبذ هذا الشخص.



وأشار "الديهي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أن أردوغان ليس الشخص المؤهل لقيادة تركيا، منوها بأنه ليست المرة الأولى التي يعامل فيها أردوغان بهذه الطريقة، حيث كثيرا ما أدار بعض القادة الغربيين ظهورهم له.



وأضاف ، أن تسريب من الكرملين هذا الفيديو يؤكد أن المحرك الرئيسي لتركيا هي روسيا، وليست الدول الغربية، فضلا على أنه رسالة للغرب بأن أردوغان يجب أن يكون منبوذا، متابعا: أن الفيديو أظهر أن أردوغان وقف لفترة ثم جلس على مقعد، مما قد يشير إلى أنه قد وقف قبلها فترة أخرى.