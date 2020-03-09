أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

صرح سيرجيو ​راموس​ قائد ومدافع ​ريال مدريد​ بان الخسارة التي تعرض لها الفريق امام ​ريال بيتيس​ بنتيجة 2-1 ضمن اطار الجولة 27 من الليغا مستحقة جدا وعادلة





وقال راموس خلال حديث صحفي بعدا لمباراة :" ان الخسارة امام ريال بيتيس مستحقة والنتيجة عادلة جدا يجب ان ننتقد انفسنا".





وأضاف: "الحظ سيء جدا كما انه لم يصيبنا الجنون بعد الفوز على برشلونة حيث ان الاحتفال بالفوز في الجولة الماضية لم يكن لديه تاثير علينا ولا نشعر بالقلق بسبب الخسارة، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".





وتابع: "في حال نريد ان نتوج باللقب علينا عدم تفويت فرصا مثل هذه، يجب أن يكون لدينا رد فعل على ذلك لنعود أكثر قوة".





واختتم: "بيتيس لعب مباراة جيدة ونحن كنا بعيدين عن مستوانا رغم انه مررنا ببعض اللحظات الجيدة في اللقاء، ولكن ليس بما يكفي، كان علينا إظهار المزيد من الشدة".



