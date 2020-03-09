"رياح نشطة وشبورة".. الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

كشفت الأرصاد الجوية​، أن حالة الطقس اليوم الإثنين، غير مستقرة، ويسود البلاد رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء، معتدلة على جنوب الصعيد.





وتوقعت الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وأكدت الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مائل للبرودة ليلاً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.





وهناك شبورة مائية صباحا على شمال الصعيد، وأمطار على أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية.





وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «16– 30»، الإسكندرية «14– 27»، قنا «14- 31»، الأقصر «14- 32»، أسوان «15– 33».