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تصريح مثير من زيدان بعد الخسارة امام ريال بيتيس

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:38 ص
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زيدان
زيدان
وكالات
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تحمل زين الدين ​زيدان المدير الفني لنادي ​ريال مدريد​ الفرنسي​، مسؤولية في خسارة الفريق امام ​ريال بيتيس​ ضمن اطار منافسات الجولة 27 من الليجا لتعود الصدارة الى برشلونة بفارق نقطتين بعد ان فاز الاخير على ريال سوسييداد بنتيجة 1-0.

وفي حديث عقب المباراة قال زيدان: "انها اسوأ مباراة لنا هذا الموسم لقد افتقدنا لكل شيء من الطاقة الى الاستحواذ الى القوة هذا يوم سيء ويمكن ان يحدث وانا اتحمل المسؤولية".

وأكمل: "علينا ان لا نجن بسبب هذا الامر كما انه لا يمكننا ان نكون راضين عن ما قدمناه في المباراة فهذا امر مستحيل الكثير من الاخطاء ارتكبناها ولم نستطيع المحافظة على الكرة، وحين لا تكون في أفضل حالاتك، تصبح الأمور صعبة".

ووتابع قائلا: "يمكن في اي مباراة ان تلعب شوط اول سيء وتحسن في الثاني وهذا ما لم يحدث معنا، وليس لدي أي تفسير".


وأضاف: "نمر بموسم جيد وعلينا المضي قدما لم نستحق الفوز امام ريال بيتيس يجب ان نحلل الامور التي حصلت معنا والتفكير في القادم".

وعن معاتبة اللاعبين ختم قائلا: " أنا مع اللاعبين، أنا المسؤول هنا، وسنقاتل على الدوري حتى النهاية".
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