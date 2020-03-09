Advertisements
Advertisements
Advertisements

دراسة صينية تحذر: فيروس كورونا طوّر نفسه

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:34 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

كشفت دراسة صينية، اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا المستجد طور نفسه مرة واحدة على الأقل مؤخرا، مما يعني أن هناك نوعين منه الآن على الأرجح.

 

وشارك باحثون من مدرسة علوم الحياة في جامعة بكين ومعهد باستير في شنغهاي، في الدراسة التي توصلت إلى وجود سلالة "أكثر شراسة" من الفيروس أطلق عليها اسم "إل" وأخرى أقل شراسة يعرف باسم "إس".

 

وكشفت الدراسة أن 70 بالمئة من فيروسات "كورونا" هي من النوع "إل"، مقابل 30 بالمئة من النوع "إس".

 

وسلطت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، الضوء على الدراسة التي أفادت بأن السلالة "إل" الأكثر انتشارا خلال المراحل الأولى من المرض في ووهان، المدينة الواقعة وسط الصين حيث ظهر المرض لأول مرة، لكنها تراجعت "بعد شهر يناير الماضي".

 

ويرى الباحثون أن "ربما يكون التدخل البشري قد وضع ضغطا انتقائيا كبيرا على النوع إل، الذي قد يكون أكثر عدوانية وينتشر بسرعة أكبر. من ناحية أخرى ، فإن النوع إس، الذي يعد أكبر سنا من الناحية التطورية وأقل عدوانية، ربما زاد بسبب الضغط الانتقائي الأضعف نسبيا".

 

ويرجح الباحثون أن السلالة "إل" وراءها طفرة في "نسخة الأجداد"، أو السلالة "إس"، و"رغم أن النوع إل هو الأكثر انتشارا (70 بالمئة) فإن السلالة إس هي النسخة الأقدم".

 

وخلص الباحثون إلى أن "هذه النتائج تدعم بشدة الحاجة الملحة لمزيد من الدراسات الفورية الشاملة التي تجمع بين البيانات الجينية والوبائية وسجلات الرسم البياني للأعراض السريرية للمرضى، الذين يعانون فيروس كورونا"، مشيرين إلى أن البيانات المتاحة للدراسة كانت "محدودة للغاية".

 

ويذكر أن أكثر من 100 ألف شخص أغلبهم في الصين، أصيبوا بفيروس كورونا فيما توفي بسببه عدة آلاف في دول متفرقة، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا طور نفسه دراسة صينية

أخبار تهمك

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رد قوي من لجنة الحكام السعودية على بيان النصر

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مثير من زيدان بعد الخسارة امام ريال بيتيس

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..أحمد بلال يهاجم نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ ساعتين و 48 دقيقة

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا.. حساء الوطواط سبب انتشاره في الصين!

بعد تفشي "كورونا".. فيروس جديد يظهر في الصين

دراسة: حيوان آكل النمل الحرشفي موطن فيروس "كورونا"

باحثون يكتشفون طريقة جديدة لانتقال فيروس "كورونا"

دراسة جديدة: فيروسات "كورونا" يمكن أن تبقى على الأسطح لأسبوع

علماء: فيروس "كورونا" ينتشر بدون أعراض وسيكون من الصعب إيقافه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

07:00 ص

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

08:18 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status