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لطفي لبيب يقع في حب مدربة الإيروبكس في مسلسل "ولاد إمبابة"

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:26 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يواصل الفنان لطفى لبيب تصوير مشاهده في مسلسل "ولاد امبابة"، ويقع ضمن الأحداث في حب الفنانة المغربية هند مالكى التي تجسد دور مدربة ايروبكس وتحدث بينهم مطاردات كوميدية، والمسلسل من المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل.


يشار أن مسلسل "ولاد امبابة"من تأليف أيمن بكري،و إخراج ممدوح ذكي، بطولة سمير غانم،أحمد شيبة، نادر أبو الليف،فريدة سيف النصر ، شمس،سعد الصغير،محمود فارس، برلنتي فؤاد،هاني الأسمر،عبد الله مشرف،محمد فاروق شيبة،مراد فكري،أوكا وأورتيجا، إسماعيل فرغلي،يسرا المسعودي،بوسي شاهين.

وفي سياق آخر،تعاقد لطفى لبيب مؤخرًا على مسلسل "تيمون وبومبا"، والمسلسل بطولة أحمد فهمي،أكرم حسني، ويزو ،من تأليف أيمن وتار،إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي.
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