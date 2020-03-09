Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفاة أكثر من 50 موظفا اجتماعيا بسبب "كورونا" في الصين

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:22 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، وفاة أكثر من 50 موظفا في المجال الاجتماعي بسبب فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن أغلبهم شيوعيون.

                                     

وقالت وزارة الشؤون المدنية في الصين في بيان لها: "حتى يوم 8 مارس، توفي في المدن والقرى الصينية 53 موظفا في المجال الاجتماعي أثناء تأديتهم لواجبهم خلال الوباء (كورونا)"، مؤكدة أن 92.5% من هؤلاء كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني.

 

وكانت الصين هي الدولة التي انطلق منها فيروس "كورونا"، أكثر الدول تضررا من الفيروس، حيث بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 3100 شخص، فيما تم تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة.

 

وقد سجلت الصين، تراجعًا في عدد الوفيات والإصابات بسبب الفيروس، في الأيام الأخيرة، حسب البيانات الرسمية الصينية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة أكثر من 50 موظف كورونا الصين

أخبار تهمك

عاجل.. رد قوي من لجنة الحكام السعودية على بيان النصر

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل..أحمد بلال يهاجم نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح مثير من زيدان بعد الخسارة امام ريال بيتيس

منذ نصف ساعة

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الصين تسجل 81 حالة وفاة جديدة بسبب "كورونا"

آخر التطورات والأرقام الجديدة حول فيروس "كورونا"

فيرس كورونا.. الصين: ارتفاع عدد المصابين لـ63851 شخصًا ووفاة 1380 آخرين

الصين: وفاة 6 أفراد من الطاقم الطبي المعالج لفيروس كورونا

تراجع وتيرة عدوى فيروس كورونا في الصين

"كورونا" يحصد أرواح 185 شخصًا.. والوفيات تتجاوز 2000 حالة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

07:00 ص

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

08:18 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status