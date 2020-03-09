بعثة الأهلي تصل القاهرة قادمة من جنوب إفريقيا بعد تخطي صن دوانز

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى القاهرة منذ قليل قادمة من جنوب افريقيا، عقب مواجهة صن داونز التي أقيمت أمس الأول على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.



ووصلت بعثة الأهلي بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات منذ مغادرة فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، وصولا إلى مطار القاهرة الدولى.



وحسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد تخطى صن داونز، ويواجه الوداد المغربي في مايو المقبل على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.



ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.