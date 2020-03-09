في لفتة إنسانية.. السيسي يستجيب لطلب والد الشهيد "أحمد عبدالعظيم"

قال والد الشهيد أحمد عبدالعظيم، إن نجله استشهد وعمره 22 عاما، كاشفا أنهم طلبوا من الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تكريم ابنهم الشهيد أن يلتحق شقيقه بالقوات المسلحة مكان أخيه في الدفعة الجديدة، والرئيس لبى طلبهم.





وأشار "عبدالعظيم"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، اليوم الاثنين، إلى أن الوطن يستحق التضحية، معقبا: "لو معانا 10 أولاد سنقدمهم للجيش"، لافتا إلى أن نجله استشهد على الحدود المصرية الليبية دفاعا عن بلده.





من جانبها قالت والدة الشهيد: "حاسة أن أحمد ابني في الدنيا عشان أخوه بيروح ويجي بنفس البدلة".

