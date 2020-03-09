أستاذ بجامعة بنها يحصل على براءة اختراع في "الخرسانة المسلحة"

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن حصول الدكتور طه عوض الله السيد أستاذ مساعد بكلية الهندسة بشبرا على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن طريقة جديدة لاختبار العناصر الخرسانية المسلحة تحت تأثير درجات الحرارة العالية.





وقال الدكتور طه عوض أن أهمية هذا البراءة تكمن في التعرف على سلوك العناصر الخرسانية المسلحة وهي محملة بأحمال التشغيل عند تعرضها لدرجات الحرارة العالية.





وأشار طه إلى أنه يمكن تحسين خواص الخرسانة المسلحة بالإضافة إلى نسبة التسليح الأزمة من اجل مقاومة أحمال الحريق، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من نتائج هذا البراءة في مجالي البناء عموما وفي فرق مكافحة الحرائق في المباني بالإضافة إلى شركات المنتجة للدهانات.





ومن جانبه قدم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها التهنئة له على حصوله علي براءة الاختراع، مؤكدا على أن جامعة بنها تسعي إلى ربط البحث العلمي بالصناعة بما يخدم المجتمع المحيط به، مشيرا إلى ضرورة مواكبة التعليم للتطورات التكنولوجية الحديثة.





وأضاف السعيد إلى أن الجامعة تدعم شباب الباحثين في ضل تغيرات الثورة الصناعية الرابعة من اجل خلق جيل من المبدعين والمبتكرين وبما يخدم المشاريع القومية للبلاد.



