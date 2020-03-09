Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ بجامعة بنها يحصل على براءة اختراع في "الخرسانة المسلحة"

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:18 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أية حمروشي
Advertisements
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن حصول الدكتور طه عوض الله السيد أستاذ مساعد بكلية الهندسة بشبرا على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن طريقة جديدة لاختبار العناصر الخرسانية المسلحة تحت تأثير درجات الحرارة العالية.

وقال الدكتور طه عوض أن أهمية هذا البراءة تكمن في التعرف على سلوك العناصر الخرسانية المسلحة وهي محملة بأحمال التشغيل عند تعرضها لدرجات الحرارة العالية.

وأشار طه إلى أنه يمكن تحسين خواص الخرسانة المسلحة بالإضافة إلى نسبة التسليح الأزمة من اجل مقاومة أحمال الحريق، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من نتائج هذا البراءة في مجالي البناء عموما وفي فرق مكافحة الحرائق في المباني بالإضافة إلى شركات المنتجة للدهانات.

ومن جانبه قدم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها التهنئة له على حصوله علي براءة الاختراع، مؤكدا على أن جامعة بنها تسعي إلى ربط البحث العلمي بالصناعة بما يخدم المجتمع المحيط به، مشيرا إلى ضرورة مواكبة التعليم للتطورات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف السعيد إلى أن الجامعة تدعم شباب الباحثين في ضل تغيرات الثورة الصناعية الرابعة من اجل خلق جيل من المبدعين والمبتكرين وبما يخدم المشاريع القومية للبلاد.

أستاذ بجامعة بنها يحصل على براءة اختراع في "الخرسانة المسلحة"
أستاذ بجامعة بنها يحصل على براءة اختراع في "الخرسانة المسلحة"
أستاذ بجامعة بنها يحصل على براءة اختراع في "الخرسانة المسلحة"
أستاذ بجامعة بنها يحصل على براءة اختراع في "الخرسانة المسلحة"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر جامعة بنها براءة اختراع الخرسانة المسلحة

أخبار تهمك

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل..أحمد بلال يهاجم نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رد قوي من لجنة الحكام السعودية على بيان النصر

منذ حوالي 4 ساعات

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح مثير من زيدان بعد الخسارة امام ريال بيتيس

منذ نصف ساعة

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

دعماً للتميز والابتكار.. جامعة بنها تتحمل تسديد رسوم تسجيل براءات الاختراع

تكليف طارق عيسوي مديرًا عامًا لمستشفيات جامعة بنها 

لتشجيع الباحثين ورفع التصنيف الدولي: لائحة جديدة لجوائز جامعة بنها 

بـ"جزيئات النانو".. تعاون بين جامعة بنها ووزارة الكهرباء لتطوير وتحسين أداء الكابلات الكهربائية

رئيس جامعة بنها يبحث التعاون مع المعهد الدولي للتعليم IIE الأمريكي (صور)

الكشف على 450 حالة في قافلة بيطرية مجانية لقرية ميت كنانة بطوخ (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

07:00 ص

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

08:18 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status