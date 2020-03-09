تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كرويا الجنوبية

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7382 حالة.

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى أقل من 300 حالة لأول مرة منذ 26 فبراير الماضي.

وقد أعلنت كوريا الجنوبية، أنه تم اكتشاف 216 حالة من إجمالي الحالات الجديدة في مدينة دايغو، وإقليم كيونغ سانغ الشمالي(190 حالة و26 حالة على التوالي).

وقد أبدى بعض المسؤولين أملا مشوبا بالحذر في أن يكون تفشي الفيروس قد تباطأ، بعد تراجع وتيرة الزيادة إلى أدنى مستوياتها منذ عشرة أيام يوم الأحد.

وسجل مجموع حالات الإصابة في مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، 6,678 حالة(5,571 حالة و1,107 حالات عىل التوالي)، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.