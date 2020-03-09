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كريس روك ينفصل عن صديقته بعد أربعة سنوات

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:13 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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انفصل النجم الكوميدي كريس روك عن صديقته ميجالين إيشكونوك بعد ارتباطهما لمدة اربعة سنوات بشكل غير رسمي.

وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، التي افادت بأن كريس، انفصل عن صديقته منذ عدة اشهر وابقى على الامر سرا منذ ذلك الوقت لاستعداده لطرح عمل تليفزيوني جديد مع شركة امازون.

وأفادت مصادر مقربة من النجم الاسمر للصحيفة البريطانية، أنه حتى الآن لا يشعر برغبته في الاستقرار والزواج عقب انفصاله عن زوجته مالاك كومبتون روك عام 2016 الماضي.
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