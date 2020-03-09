مواجهات قوية للمحلة وفاركو ودمنهور في جولة مرتقبة بالقسم الثاني



تقام مباريات الجولة السابعة عشر، من المجموعة الثالثة، بدوري القسم الثالث، في الثالثة من عصر الثلاثاء.



ومن المقرر أن تختتم تل الجولة المرتقبة يوم الأربعاء، حيث يلعب فريق الحمام مع الرجاء.



ويقدم الفجر الرياضي مباريات الثلاثاء بتلك الجولة :



1- غزل المحلة مع دمنهور



يحل فريق دمنهور متصدر المجموعة بقيادة كمال فريد برصيد 33 نقطة ضيفاً على فريق غزل المحلة صاحب المركز الثالث بقيادة خالد عيد برصيد 29 نقطة.



وشهدت الجولة السابقة، فوز دمنهور على الحمام بهدفين دون رد، وتعادل غزل المحلة مع فاركو بهدف لكل منهما، وأسفر لقاء الدور الأول عن فوز غزل المحلة على دمنهور 3-0.





2- دكرنس مع فاركو



يستضيف فريق دكرنس بقيادة مصطفى عبده، صاحب المركز السادس، برصيد 25 نقطة، نظيره فريق فاركو وصيف المجموعة بقيادة أحمد عاشور برصيد 31 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



وأسفرت الجولة السابقة عن تعادل دكرنس خارج ملعبه مع المنصورة، 1-1، وبنفس النتيجة تعادل فاركو مع غزل المحلة.



3- بيلا مع المنصورة



يلعب فريق بيلا متذيل المجموعة بقيادة إبراهيم الشهيدى برصيد5 مع فريق المنصورة صاحب المركز الرابع بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 27 نقطة،

وحقق فريق المنصورة الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



وشهدت الجولة الـ16 هزيمة بيلا من بلدية المحلة 4-0، وتعادل المنصورة مع دكرنس 1-1.



4- الأوليمبي مع بلدية المحلة



يخوض فريق الأوليمبي الذي يحتل الترتيب العاشر برصيد 16 نقطة مع بلدية المحلة الثامن برصيد 22 نقطة، وحقق فريق الفوز بهدف في الدور الأول.



وخسر الفريق السكندري مؤخراً من أبو قير 2-0، وحقق البلدية الفوز على بيلا 4-0.



5- المالية مع أبو قير



يلتقي فريق المالية صاحب المركز الـ 11 بقيادة أيمن مجدى برصيد 5 نقاط مع فريق أبو قير السابع برصيد 22 نقطة، حقق فريق أبو قير الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



وشهدت الجولة السابقة، خسارة المالية من الرجاء 1-4، وفوز أبو قير على الأوليمبي 2-0.





ترتيب المجموعة الثالثة



1- دمنهور 33 نقطة

2- فاركو 31 نقطة

3- غزل المحلة 29 نقطة

4- المنصورة 27 نقطة

5- الرجاء 26 نقطة

6- دكرنس 25 نقطة

7- أبو قير 23 نقطة

8- البلدية 22 نقطة

9- الحمام 17 نقطة

10- الأوليمبى 16 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط



