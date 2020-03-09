دانيال كريج يدرس العودة لشخصية جيمس بوند للمرة السادسة



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن كريج يستعد للظهور للمرة الخامسة في شخصية بوند في فيلمه المرتقب no time to die، وسبق له أن أكد على أنه سيكون الجزء الأخير له في هذه الشخصية.



غير أن مصدر مقرب من كريج صرح لديلي ميل، بأن النجم البريطاني لا يشعر حتى الآن بالاكتفاء من تجسيد الشخصية، بعد تقديمه خمسة أجزاء وبلوغه سن الـ 52.



جدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند الجديد، قد تم تأجيل طرحه بصالات العرض حتى شهر نوفمبر المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.



ترددت أنباء عن نية النجم البريطاني الكبير داينال كريج للعودة من جديد لشخصية جيمس بوند في جزء سادس يقدم من خلاله شخصية العميل السري الشهيرة.