فيلم ديزني Onward يتصدر شباك التذاكر الأمريكي



وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأنه على مستوى العالم حقق الفيلم إيرادات وصلت لـ 28 مليون دولار فقط، وذلك يرجع لتأثير انتشار فيروس كورونا على دول العالم.



وجاء من بعده في المركز الثاني فيلم، The Invisible Man للنجمة إليزابيث موس، الذي حقق إيرادات وصلت لـ 15.2 مليون دولار بقارة أمريكا الشمالية خلال الاسبوع المنقضي.



وأفادت ديلي ميل أن إيرادات الاسبوع تراجعت بنحو 50% عن ما كانت عليه في العام الماضي من الوقت نفسه، حيث حقق فيلم "كابتن مارفل" في الوقت نفسه العام الماضي إيرادات 153 مليون دولار.



تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد Onward من شركة ديزني شباك التذاكر الأمريكي، بحصده لإيرادات وصلت لـ 40 مليون دولار بقارة أمريكا الشمالية فقط خلال الأسبوع الماضي.