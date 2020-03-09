جوزيف عطية يستعد لطرح أغنية "خط أحمر"

يعكف المطرب اللبناني جوزيف عطية على تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم"خط أحمر"،والأغنية تنتمي للون الرومانسي، وهي من كلمات فراس الحبيب، وألحان بسام مهدي، وتوزيع عمر صباغ، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.





وفي سياق آخر، طرح جوزيف عطية مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "بعيوني"، وذلك بمناسبة عيد الحب، وهى من كلمات عامر لاوند، وألحان على حسون والتوزيع لعمر صباغ.





والجدير بالذكر أن المطرب اللبنانى جوزيف عطية صار نجمًا من خلال مشاركته في برنامج "ستار أكاديمى" الذى فاز باللقب خلال موسمه الثالث.