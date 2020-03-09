مواجهات قوية للمعادي وجينيس وأبو النمرس بالقسم الثالث





تقام عصر الثلاثاء، مباريات الأسبوع الثالث والعشرين، من المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث يستضيف الإتصالات صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة، نظيره فريق جينيس صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.



ويخوض فريق القومي صاحب المركز السابع برصيد 29 نقطة لقاء مرتقب فريق حلوان العام صاحب المركز الرابع برصيد 40 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز حلوان العام بهدفين دون مقابل سجلهما جوتشي اوجوتشي واسلام سيد في الدقائق 80 و 91.



ويخرج أكتوبر صاحب المركز الخامس برصيد 34 نقطة لملاقاة بشتيل صاحب المركز الثامن برصيد 26 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز أكتوبر بثلاث أهداف مقابل هدف.



ويستضيف الصيد متذيل المجموعة برصيد 14 نقطة فريق البدرشين صاحب المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، فى مباراة قوية بين الفريقين رغم هبوط الصيد رسمياً للقسم الرابع، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين، سجل أهداف الصيد كلاً من محمود عزت وأدهم تركي في الدقائق 5 و 46، بينما سجل أهداف البدرشين كلاً من أحمد سمير (أوكا) وإسلام مجدي (تاكي) في الدقائق 32 و 89.



ويواجه فريق المعادي السادس برصيد 30 نقطة، نظيره الدخان متصدر المجموعة برصيد 58 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز الدخان برباعية نظيفة سجلهما أحمد أنيس (هدفين) ومحمد مناع وعلاء عباس.



ويستضيف العياط صاحب المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة فريق الصف صاحب المركز الثامن برصيد 28 نقطة في كلاسيكو جنوب الجيزة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الصف بهدفين مقابل هدف.



ويحل فريق جولدي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 42 نقطة ضيفاً على فريق أبو النمرس صاحب المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز جولدي بهدفين مقابل هدف.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الدخان 58 نقطة

2- الاتصالات 53 نقطة

3- جولدي 42 نقطة

4- حلوان العام 40 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- المعادي 30 نقطة

7- القومي 29 نقطة

8- الصف 28 نقطة

9- بشتيل 26 نقطة

10- جينيس 22 نقطة

11- العياط 22 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- البدرشين 17 نقطة

14- الصيد 14 نقطة