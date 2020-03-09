وزيرة التضامن: هناك دعم وسند للمرأة منذ تولي السيسي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إنه تقرر مد تلقي طلبات الحصول على تأشيرات حج الجمعيات إلى 19 مارس، موضحة أنهم يسعون أن يكون هناك مرونة حتى يستطع المواطنين تقديم أوراقهم، معقبة: "كانت بشرى طيبة للمصريين".





وأعربت "نيفين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، عن تقديرها لتكريم السيدة انتصار السيسي لعدد من نماذج المرأة المصرية في احتفالية "أيقونة المرأة المصرية" في مجالات مختلفة، لافتة إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي وهناك دعم وسند كبير لدور المرأة.



