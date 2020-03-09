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اجراءات وقائية في الأقصر تجنبا لانتشار فيروس "كورونا"

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:37 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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منع الأمن وإدارات جميع الفنادق بمحافظة الأقصر خروج الضيوف أو السائحين منذ الساعة السابعة صباحا حتي يتم الكشف علي الجميع بسبب فيروس الكورونا.

وضم معهم فندق ايتاب المخصص لإقامة الصحفيين وضيوف مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية لدورته التاسعة وتم منعهم من الخروج حاليا تماما من الفندق حتي يتم الكشف وفحص الجميع من فيروس الكورونا من لجنة متخصصة من وزارة السياحة، والكشف يضم المصريين والأجانب.

يذكر أنه يواصل فعاليات مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية حتي يوم ١٢ مارس ويتم تكريم النجم مصطفي شعبان وعدد آخر وكبير من نجوم الفن في مصر وافريقيا.



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