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ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" داخل البرلمان الفرنسي إلى 6 حالات

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:33 ص
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البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل البرلمان الفرنسي إلى 6 حالات، بعد تسجيل إصابة نائب رابع وموظف ثان يعمل في قصر بوربون.

 

وأعلن البرلمان الفرنسي، اليوم الاثنين، أنه تم عزل المصابين ووضعهم في الحجر الصحي للحد من انتشار المرض.

 

وقد أوقفت الجمعية الوطنية، الأنشطة البرلمانية من 9 حتى 22 من مارس الجاري، بعد تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا شملت موظفا و3 نواب.

 

وبحسب وزارة الصحة الفرنسية، وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء فرنسا إلى 1126 شخصا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 19.

 

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