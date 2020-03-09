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"مفيش مستعجل".. رد الصحة على تحليل كورونا للمسافرين إلى الخارج

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:41 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد بشأن إمكانية إجراء تحليل "PCR" للمسافرين للخارج بصورة مستعجلة، معلقا: "مفيش حاجة اسمها مستعجل".

وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن سعر قيمة التحليل للمصريين ثابتة وهى 1000 جنيه، والمواطن الأجنبي 70 دولار، موضحا إن هناك موقع إليكتروني جاري تجهيزه لتلقي طلبات تحليل فيروس كورونا للمسافرين، وسيكون جاهزا للعمل اعتبارا من الإثنين، وخط ساخن لحجز مواعيد تحليل "PCR"، وذلك لمنع التزاحم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه جاري تجهيز 7 أماكن أخرى بجانب المعامل المركزية لإجراء التحليل، نافيا ما تردد عن وجود كشف مستعجل للكورونا بقيمة 2500 جنيه.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة معامل مركزية تحليل كورونا الصحة المصرية

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