كايلي جينر شقيقة كيم كارداشيان ترد على الساخرين من أصابع قدمها

ردت عارضة الأزياء والمليارديرة كايلي جينر البالغة من العمر 22 عامًا، على التعليقات السلبية التي بالغت في التهكم على أصابع قدميها بشكل ساخر.





ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة لأصابع قدميها، قائلة إن الإصبع الكبير في كل قدم من الذكور، فالموجود على ناحية اليسار يدعى توبي واليمين يدعى توني.





كما أطلقت أسماء إناث على بقية الأصابع وهي تيس، تيج، تيا، تريكس، تاهاني، تاشا، تاليا وتينا، معلقة: "أصابع قدمي مشهورة للغاية لذلك حان الوقت أن تحظى بأسماء خاصة بها".











