Advertisements
Advertisements
Advertisements

كايلي جينر شقيقة كيم كارداشيان ترد على الساخرين من أصابع قدمها

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:18 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

ردت عارضة الأزياء والمليارديرة كايلي جينر البالغة من العمر 22 عامًا، على التعليقات السلبية التي بالغت في التهكم على أصابع قدميها بشكل ساخر.

ونشرت عبر حسابها الشخصي  بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة لأصابع قدميها، قائلة إن الإصبع الكبير في كل قدم من الذكور، فالموجود على ناحية اليسار يدعى توبي واليمين يدعى توني.

كما أطلقت أسماء إناث على بقية الأصابع وهي تيس، تيج، تيا، تريكس، تاهاني، تاشا، تاليا وتينا، معلقة: "أصابع قدمي مشهورة للغاية لذلك حان الوقت أن تحظى بأسماء خاصة بها".




Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..أحمد بلال يهاجم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد قوي من لجنة الحكام السعودية على بيان النصر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ ساعة و 8 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

10:41 م

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

04:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status