Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد الجونة

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:08 ص
Advertisements
كرة القدم
كرة القدم
حسن شحاتة
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الإثنين 9 - 3 - 2020، أبرزها مباراة الإسماعيلي ضد الجونة في الدوري المصري، ومباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ18"


الإسماعيلي ضد الجونة، تقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و6:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورت.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ29"

 

ليستر سيتي ضد أستون فيلا، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ26"

 

ساسولو ضد بريشيا، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ20"

 

رجاء بني ملال ضد سريع وادي زم، تقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و7:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة المغربية الرياضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباريات اليوم السبت موعد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم بتوقيت مكة مواعيد مباريات اليوم السبت مواعيد مباريات اليوم مباريات يوم السبت مباريات يوم الإثنين مباريات اليوم مباريات السبت مباربات كورة مباريات اليوم جدول مباريات اليوم جدول توقيت القاهرة اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد قوي من لجنة الحكام السعودية على بيان النصر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 16 ساعة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل..أحمد بلال يهاجم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 / 12 / 2019.. الزمالك ضد الشرقية بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 1 / 1 / 2020 بث مباشر

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 / 2 / 2020 .. مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد توتنهام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

10:41 م

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

04:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status