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توجيهات جديدة من الصحة بشأن تحليل كورونا للمصريين المسافرين

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن القدرة الاستعابية للمعامل اعتبارا من يوم الاثنين ستكون 400 اختبار، وستزيد القدرة الاستعابية إلى 1000 اختبار يوم 14 مارس. 

وأوضح "المتحدث"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنه تقرر أن يكون هناك فريق عمل من وزارة الخارجية داخل المعامل المركزية لتوثيق شهادات تحليل كورونا للمصرين المسافرين للخارج، ثم تقوم وزارة الصحة بإرسال النتيجة للسفارات.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة، بأنه تقرر أن يكون سحب العينات من الساعة 12 إلى 3 صباحا، وسيتم إجراء الاختبار من 3 صباحا إلى 8 صباحا، بينما مراجعة التقارير واعتمادها سيكون من 8 إلى 9 صباحا.

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