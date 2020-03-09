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رجاء الجداوي: علاقتي قوية بالنجوم الشباب.. وانحاز لموهبة هذا الفنان

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:55 ص
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بوابة الفجر
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أثنت الفنانة رجاء الجداوي، على الجيل الجديد من الفنانين، مؤكدة أنه رائع وهناك الكثير من المواهب المتميزة.

وأضافت خلال تصريحات صحفية: "علاقتي بالجيل الجديد جيدة وحميمية، وأحرص على التواصل معه كما أشارك في الكثير من أعمالهم التي أجد نفسي فيها ولا أتردد في المعاونة والمشاركة في أي وقت". 

وأوضحت أن من ضمن المواهب الفنية التي تنحاز لها بشدة الفنان أكرم حسني، لأنه فنان موهوب ومميز وقادر على صنع النجاح وله جمهور يحبه جدًا.

وأشارت إلى أنها تحب أيضا أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومنى زكي ومنة شلبي، وأجد أن العلاقة بين الجيل الجديد كزملاء جيدة أيضا، مثل علاقة جيلنا وبينهم أصدقاء مقربين على المستوى الشخصي.

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