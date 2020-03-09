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بسبب كورونا.. قرار صارم من أحد أندية الدوري السعودي

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:49 ص
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الدوري السعودي
الدوري السعودي
حسن شحاتة
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أعلن نادي الفيصلي السعودي، بشكل رسمي، عن إيقاف نظام البصمة للاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيدا-19".

وأكدت إدارة الفيصلي في بيان رسمي، على أن توجهيات الدولة بتعليق الجماهير وكذلك المدارس جعلت النادي يلغي البصمة.

وكتب النادي في بيانه، عبر حسابه الرسمي علىموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في إطار التوجهات التي اتخذتها الدولة على كافة الأصعدة للتصدي لفيروس كورونا وانطلاقًا من حرص النادي على عمل التدابير الاحترازية، أعلن الرئيس التنفيذي مساعد بن إبراهيم المويس إيقاف العمل بنظام البصمة لكل منسوبي النادي الإداريين والفنيين والإكتفاء في البيان الورقي للحضور والانصراف، داعيًا الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه".


والجدير بالذكر أن فيروس كورونا شهد انتشارا واسعا في كافة أنحاء العالم، منذ ظهوره يوم 31 ديسمبر الماضي، وتسبب في إلغاء العديد من الأحداث الرياضي

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