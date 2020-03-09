لحظة سقوط مغنية شهيرة على خشبة المسرح وتعرضها لكسر في قدمها (فيديو)

سقطت المغنية الروسية أنستاسيا فيشنيوفسكايا، على خشبة المسرح خلال العرض وكسرت قدمها.

ووقع الحادث عندما اقتربت الفنانة من حافة المسرح حيث لم تتمكن من الحفاظ على توازنها وسقطت إلى الأوركسترا.

ويظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغنية وهي تسقط على مسافة عدة أمتار ورغم أنها قد تلقت كسر في القدم فإنها تابعت الغناء حتى النهاية، حسب ما نقلته قناة "360".





وتم نقل الفنانة إلى المشفى بعد الأداء وهي قد خضعت لعملية جراحية يوم أمس السبت.



