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لحظة سقوط مغنية شهيرة على خشبة المسرح وتعرضها لكسر في قدمها (فيديو)

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:27 ص
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بوابة الفجر
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سقطت المغنية الروسية أنستاسيا فيشنيوفسكايا، على خشبة المسرح خلال العرض وكسرت قدمها.

ووقع الحادث عندما اقتربت الفنانة من حافة المسرح حيث لم تتمكن من الحفاظ على توازنها وسقطت إلى الأوركسترا.

ويظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغنية وهي تسقط على مسافة عدة أمتار ورغم أنها قد تلقت كسر في القدم فإنها تابعت الغناء حتى النهاية، حسب ما نقلته قناة "360".

وتم نقل الفنانة إلى المشفى بعد الأداء وهي قد خضعت لعملية جراحية يوم أمس السبت.

في وقت سابق، تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط مؤلم للفنانة السورية ميادة الحناوي، خلال إحيائها حفل على المسرح الصيفي في صفاقس جنوبي تونس.


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