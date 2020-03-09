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لامبارد كلمة السر وراء تألق ويليان

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:20 ص
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لامبارد
لامبارد
محمد الدمتناوي
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تمكن النجم البرازيلي ويليان، لاعب فريق تشيلسي، في تسجيل هدف فريقه الثالث أمام إيفرتون، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث تمكن تشيلسي من الفوز على إيفرتون بأربعة أهداف نظيفة، سجلهما كل من ماوسون ماوتون، وجيرو وويليان وبيدرو، في الدقائق 14، 21، 51، 53، على الترتيب.

حيث تمكن النجم البرازيلي ويليان من تسجيل هدف وصناعة أخر، وتقديم أداء أكثر من رائع تحت قيادة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن ويليان قد ساهم في 10 أهداف مع تشيلسي في البريميرليج هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف، وصنع 5 أخرى.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا المعدل أكثر بفارق هدف واحد، عما ساهم فيه ويليان خلال الموسم الماضي بأكمله في جميع المسابقات.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

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