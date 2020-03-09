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الأرقام تجيب..هل كانت صفقة فخر الدين بن يوسف مربحة للإسماعيلي ؟

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:03 ص
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فخر الدين بن يوسف
فخر الدين بن يوسف
علي خلاف
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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الاسماعيلي مساء اليوم الاثنين بقيادة مهاجمه التونسي فخر الدين بن يوسف لاستقبال منافس قوي في صراع المنطقة الوسطى من جدول الدوري المصري يتمثل في الجونة ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاسماعيلي ضد الجونة في الدوري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الاسماعيلي ضد ضيفه الجونة في إفتتاحية مباريات الفريقين في الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين الموافق 9-3-2020 على ملعب الاسماعيلية معقل الدراويش ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة.

أرقام فخر الدين بن يوسف مع الإسماعيلي

الاسماعيلي استقدم المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف في فترة الانتقالات الشتوية يناير المنصرم، حيث شارك النجم الدولي في 11 مباراة مع الدراويش سجل خلالهم أربعة أهداف فقط، فيما يعول المدرب ديديه جوميز بشكل كبير على بن يوسف في التشكيلة الأساسية للأصفر.

فخر الدين بن يوسف يرفض تمديد تعاقده مع الاسماعيلي

يذكر أن المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف قد رفض تمديد تعاقده مع الدراويش، لتصبح قضية رحيل نجم منتخب تونس عن صفوف الاسماعيلى مسألة وقت.

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